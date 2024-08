To popoletno razstrupljanje je ponovni zagon, ki ga vaša koža potrebuje za jesen

Čeprav poletje tehnično traja do konca septembra, se priznajmo, da se po prazniku dela vsi neuradno poslavljajo od sezone. Na vrhu seznama opravil za jesenske priprave? Podarite naši koži nekaj prepotrebne ljubezni po sezoni poletnega razvajanja. Upoštevajte: pogoste okvare v bazeni s klorom, tri mesece vsega rožnatega in mogoče celo preveč sončenje. Čeprav smo v dobri veri naneseno kremo za sončenje vse poletje, podobne stvari zamašene pore, suha koža, poškodbe zaradi sonca in razpokane ustnice so do konca avgusta pogosto zaskrbljujoče. Na srečo je vse, kar je potrebno za ponastavitev vaše polti, nekaj sprememb vaše trenutne poletne rutine nege kože. Potrebujete malo vodstva? Preberite nasvete, kako očistiti kožo po poletju.

Globinsko očisti pore

Po mesecih vročega in vlažnega vremena ste verjetno opazili, da se na površini vaše kože nabirajo znoj, umazanija in olje. Vaš znoj, pomešan z ličili in onesnaženjem, lahko vpliva na vaš obraz in povzroči zamašitev por. Da bi izboljšali videz por in preprečili izbruhe, očistite obraz s čistilno masko. Ena izmed naših najljubših je Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, ki je oblikovana z amazonsko belo glino, da pomaga očistiti kožo, odstraniti nečistoče, zmanjšati proizvodnjo sebuma in vidno zožiti pore.

Vlaži, vlaži, vlaži

Resno, resno mislimo. Govorimo o nočnih kremah, dnevnih kremah, kremah z zaščitnim faktorjem, oljih, kremah za telo ... več jih je, bolje je. Klor, slana voda in UV-žarki lahko izsušijo kožo, zato se ne bojte nanesti vlažilne kreme. Vlažilna krema CeraVe ima bogato, vendar nemastno teksturo in je prepojena s koristnimi sestavinami, kot so vlažilna hialuronska kislina in ceramidi, ki pomagajo obnoviti in vzdrževati naravno pregrado kože. Lahko se uporablja tudi na obrazu in telesu.

Popravilo morebitnih obstoječih poškodb zaradi sonca

Ko bo vaš poletni sijaj začel bledeti, boste morda začeli opažati nekatere znake poškodb zaradi sonca – pomislite na nove pege, temne lise ali neenakomeren ten kože. Na žalost ne morete odpraviti škode, ki jo povzročajo UV-žarki (zato je tako pomembno, da se vsak dan nanašate s kremo za sončenje), lahko pa pomagate zmanjšati vidne znake poškodb zaradi sonca na površini kože s serumom z vitaminom C, kot je La Roche. -Posay 10% čisti serum za obraz z vitaminom C. Izenači ton in teksturo kože ter jo naredi gladko in navlaženo.

Uporabljajte antioksidante in zaščito pred soncem

Poškodbe zaradi sonca se lahko pojavijo vse leto, tudi jeseni in pozimi, zato nikar ne preskočite kreme za sončenje. Oglejte si talilno kremo za sončenje La Roche-Posay Anthelios SPF 100 za maksimalno zaščito in je primerna za vse tipe kože, vključno z občutljivo. Za dodatno zaščito pred agresorji iz okolja in zmanjšanje vidnih znakov staranja združite kremo za sončenje s serumom, bogatim z antioksidanti, kot je SkinCeuticals CE Ferulic.

Naredite piling kože

Piling je vedno pomemben, a še posebej potreben, ko poskušate obnoviti svojo kožo po dolgi sezoni prepotenja. Eden naših najljubših so blazinice za obnovo kože ZO Skin Health. Je kemični piling, ki odstrani odmrle kožne celice s površine kože, zmanjša odvečno maščobo, hkrati pa kožo pomiri in pomiri. Za telo poskusite Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Ta prijeten piling za telo učinkovito odstrani odmrle kožne celice s površine kože, ne da bi jo presušil. S piling delci mareličnih koščic in emolientov koža postane mehka in gladka.

Razvajajte se

Borite se proti suhim ustnicam tako, da v svojo rutino vključite piling za ustnice, da se znebite suhe, luskaste kože na ustnicah in jih pripravite na nadaljnjo hidracijo. Po pilingu ustnic jim zagotovite potrebno vlažnost s hranilnim balzamom za ustnice, palico, barvo (karkoli vam je ljubše), ki vsebuje sestavine, kot so vitamin E, olja ali aloe vera. Preizkusite na primer Lancômov balzam za ustnice Nourishing Absolue Precious Cells, oblikovan z vitaminom E, akacijevim medom, čebeljim voskom in oljem šipkovih semen, da zmanjšate videz drobnih linij in gub okoli ustnic ter jih naredite gladke, navlažene in napolnjene.