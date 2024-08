Angel številka 23

Angel številka 23 je sestavljen iz atributov in energije števil 2 in 3. Angel številka dve drug drugemu daje vibracije ravnovesja in dvojnosti (dvojnosti), sodelovanja, sodelovanja in diplomacije, zaupanja in upanja, služenja in služenja višjim ciljem, usodo in duhovno poslanstvo. Število tri pa daje energijo razvoja in rasti, veselje in optimizem, samoizražanje, podporo in pomoč, ustvarjalnost, izpolnitev želja in privlačnost sanj. Število 3 se nanaša tudi na vnebovzete mojstre. Zaradi vsega tega kombinacija števil 2 in 3, ki ustvarja angelsko številko 23, odmeva z energijami karizme, komunikacije, dvojnosti in družabnosti. Število 23 lahko povežemo tudi z vibracijo angelskega števila 5 (2 + 3 = 5).

Angel številka 23 nosi sporočilo, ki vas spodbuja, da začnete uporabljati svoje naravne talente, spretnosti in ustvarjalnost, da prinesete veselje in srečo v življenja drugih, pa tudi v svoje. V odnosih z drugimi bodite vedno pošteni, ničesar ne skrivajte, ne premlevajte. Vaša iskrenost in nasveti v pogovoru, zlasti o pomembnih temah, bodo vedno cenjeni in dobro sprejeti. Z iskrenostjo in dobrimi nasveti ter drugimi dobrimi deli poskušajte pomagati drugim v vsakdanjem življenju. Kar vsak dan dajete vesolju, se vam povrne, zato ohranite pozitiven odnos in optimističen pogled na stvari in tako bo vaše življenje vedno polno harmonije in ravnovesja.

Angel številka 23 je, da veste, da vam angeli in vnebovzeti mojstri pomagajo tako, da vam pomagajo ohraniti vašo vero in zaupanje v Energijo vesolja. Vsak dan si prizadevajte za uresničitev svojih sanj in uporabite zakon privlačnosti, da dosežete svoje najvišje cilje ter izpolnite svoje želje in stremljenja. Če ste kdaj v dvomih, prosite svoje angele za spodbudo in smer, v katero bi morali iti. Bodite prepričani, da lahko kadar koli zaprosite za pomoč. Angeli so vedno tam za vas, tudi če včasih pozabite na to.

Število 23 je tudi opomnik, da so angeli, nadangeli in vnebovzeti mojstri vedno na voljo, če potrebujete le podporo ali pomoč - samo vprašajte. Ne pozabite, da vam ni treba narediti vsega sami.

Namaste.