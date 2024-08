Angel številka 48 – Angelska numerologija. Skrivnost angela številka 48.

Angel številka 48

Angel številka 48 je sestavljena iz kombinacije energije in lastnosti števil 4 in 8. Angel številka štiri nosi vrednote poštenosti in resnice, dosežkov in uspeha, realnih vrednot, trdega dela in odločnosti, trdega dela in praktičnosti, kot tudi gradnjo trdnih temeljev za vašo prihodnost, torej za vašo prihodnost in prihodnost drugih. Število 4 se nanaša tudi na naše strasti in kaj nas žene k dejanjem. Po drugi strani pa angel številka 8 resonira z znanostjo skozi življenjske izkušnje, zanesljivost in neodvisnost, notranjo modrost in moč, spoznanje blaginje in bogastva skozi zakon privlačnosti, karmo – univerzalni duhovni zakon v vesolju – vzrok in posledica. , dajati in prejemati.

Angel številka 48 nosi sporočilo vaših angelov, da se cikel ali stopnja v vašem življenju končuje. Vendar pa boste kmalu nagrajeni za svoje trdo delo. Ne bojte se pomanjkanja ali kakršne koli izgube, saj vam bližajoči se konec napoveduje nov začetek in večjo priložnost in priložnost. Vaši uspehi in dosežki vam bodo prinesli blagoslove in vas nagradili na več načinov.

Angel številka 48 lahko nakazuje, da so angeli blaginje povsod okoli vas in vas bodo spremljali, ko boste šli skozi prihajajoče pozitivne spremembe v svojem življenju. Angeli vas prosijo, da preženete strahove glede svojega finančnega stanja in jih spremenite v svetlobne energije. Ničesar se vam ni treba bati, saj vam bo poskrbljeno za vse, kar potrebujete.

Številka 48 nosi sporočilo, da sta vas odločenost in trdo delo, ki ste ga vložili v to, da živite svoje življenje samo na svoj način v skladu s svojimi verovanji in prepričanji, popolnoma uskladila z vašim duhovnim poslanstvom in Božjim namenom v življenju. Tako bo vaše življenje teklo v izobilju in blaginji, dokler boste nadaljevali in nadaljevali svojo izbrano pot. Zaupajte angelski podpori in vodstvu, ki vam ga dajejo, skozi katerega vas vodijo. Ne pozabite, da jih boste pogosto nagonsko začutili.

Angel številka 48 se nanaša tudi na številko 3 (4+8=12, 1+2=3).

Namaste. Luč v meni se klanja luči v tebi.