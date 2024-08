170 zvezdnih tetovaž (in njihov pomen): 19 vrst

Zvezde so med najstarejšimi simboli številnih kultur, religij in sistemov prepričanj v našem svetu, zaradi česar je ta podoba ena najmočnejših na svetu. Ti pomeni so lahko tudi osebni: na primer, morda si želite nanesti zvezdniško tetovažo, ki simbolizira določen cilj, ki ga poskušate doseči, ali nekaj, kar ste dosegli.

Zvezde se pogosto kombinirajo z drugimi podobami in simboli, da povečajo pomen posamezne tetovaže in ustvarijo bolj zapleten in zanimiv dizajn. Zvezdne tetovaže lahko narišete tudi v slogu, ki predstavlja določeno kulturo, tako da sliko povežete z določenim časom, krajem ali kulturo. Ne glede na to, za katero obliko zvezdniške tetovaže se odločite, ste lahko prepričani, da bo posebna in edinstvena!

Zgodovina zvezdniških tetovaž

Zvezdne tetovaže imajo starodavno in zanimivo zgodovino, ki se razteza čez številne kulture in obdobja. V različnih kulturah je zvezda simbolizirala različne koncepte, kot so vodstvo, zaščita, duhovno razsvetljenje, modrost in celo sreča. Tukaj je nekaj zanimivih dejstev o zgodovini zvezdnikovih tetovaž:

Starodavni Egipt: Zvezda je bila simbol božanskosti in duhovnega razsvetljenja. Egipčani so zvezdo uporabljali kot simbol zaščite pred zlom in opomin na duhovno pot. Stari Grki in Rimljani: Zvezdo so povezovali z bogovi in ​​junaki. Na primer, petokraka zvezda ali pentagram je bila simbol boginje Atene. Kitajska: V kitajski kulturi je bila zvezda povezana z usodo in srečo. Zvezdne tetovaže so bile priljubljene med ljudmi, ki verjamejo v astrologijo. Zvezdne tetovaže v sodobni kulturi: S pojavom tetovaž v zahodni kulturi je zvezda postala priljubljen motiv. Pogosto je povezana s sanjami, upi in željami. Te tetovaže imajo lahko različne sloge in pomene, odvisno od dizajna in konteksta.

Zvezdne tetovaže je mogoče narediti v različnih stilih, od preprostih in minimalističnih do kompleksnih in barvitih. Za različne ljudi imajo lahko različne pomene, ki odražajo njihova prepričanja, sanje in življenjsko pot.

Pomen tetovaže zvezd

Na splošno ima večina bolj priljubljenih modelov zvezd naslednje pomene:

Želja

Dosežek

Uspeh

Srečno

Edinstvenost

Izziv

Ravnovesje

Individualnost

Preživeli rak dojke

Član mornarice ali obalne straže

Ljubitelj video iger

Verska preobrazba / vera

Različice zvezdnih risb

1. Mala tetovaža z zvezdico

Majhna tetovaža z zvezdico je lahko zelo smiselna - navsezadnje je zvezda eden najpomembnejših simbolov kultur in religij na svetu! Če dodate bleščeče učinke, lahko pokažete svojo razkošno osebnost ali pokažete, da ste v svojem življenju naredili nekaj pomembnega ali smiselnega.

2. Tetovaža padajoče zvezde ali kometa.

Padajoče zvezde ali kometi, če rečemo, so pogosto simboli sreče. Zato je oblikovanje tetovaže zvezd lahko znak vaše sreče.

3. Tattoo filipinsko sonce in zvezde (tri zvezde in eno sonce).

Ta slika, ki se pojavi na zastavi Filipinov, je tetovaža, priljubljena pri ljudeh filipinskega porekla ali dediščine ... Na tej sliki ima sonce osem žarkov, od katerih vsak predstavlja provinco na Filipinih, vsaka od treh zvezd pa eno od treh glavnih otoških skupin na Filipinih.

4. Tetovaža v obliki keltske zvezde.

Tako kot plemenske tetovaže zvezd so tudi tetovaže keltske zvezde mešanica dveh klasičnih elementov tetovaže - zvezd in keltskega sloga - v enem velikem dizajnu. Z zvezdniško tetovažo, ki jo navdihujejo Kelti, lahko predstavite svojo dediščino ali poudarite pomen medsebojne povezanosti in neskončnosti s posebnim tkanjem, ki ga navdihujejo Kelti.

5. Rdeča in črna tetovaža morske zvezde.

Ena najpogostejših tetovaž barvnih zvezd je tista rdeča in črna zvezda ki je zelo priljubljen pri ameriški mornarici in obalni straži. Ta posebna oblika zvezde združuje petkrako zvezdno obliko ameriške zastave z izmenično črno in rdečo barvo kompasa na pomorskih kartah. Ta zvezdna tetovaža simbolizira tudi vrnitev pogrešanega mornarja domov.

6. Tattoo roza zvezda.

Tetovaža z rožnato zvezdo pogosto simbolizira boj osebe z rakom dojke in je odlična alternativa tradicionalni tetovaži z rožnatim trakom. Seveda, ko se izmenjuje s črno, v slogu tetovaže morske zvezde, roza zvezda skoraj postane "punk rock" ali "alternativni" simbol bitke z rakom dojke, kar daje zvezdni tetovaži edinstven pridih. oblikovanje.

7. Tetovaža z vijolično zvezdo.

Vijolična zvezda tetovaža je eden od načinov, kako predstaviti svojo osebnost skozi barvo in naravno simboliko zvezde. Vijolična je kombinacija ostre energije rdeče in mirne stabilnosti modre; Tako vijolična predstavlja ravnovesje elementov in čustev. To morda ni naravno stanje večine ljudi, vendar zvezda predvsem pooseblja želje in težnje. Zato je zaradi združene simbolike vijoličnega ravnovesja in naravne želje zvezde ta oblika popolna tetovaža za tiste, ki iščejo duševni mir in ravnovesje.

8. Tatoo zvezde in zebra.

V živalski simboliki zebra pooseblja ravnovesje, individualnost in svobodo. Njegove brazgotine mu omogočajo, da se skrije v visoki travi afriških ravnic, skrije pred plenilci in zaščiti žival. Tisti, ki upajo, da bodo združili močno simboliko te živali z enako močno simboliko zvezde, lahko to storijo na več načinov.

9. Metulj in zvezda tetovaža

Metulje pogosto razumemo kot simbol ponovnega rojstva; zato lahko povezava teh metamorfozirajočih žuželk z zvezdami ustvari edinstveno podobo, ki bo simbolizirala tako ponovno rojstvo kot zasledovanje določenih ciljev, ki jih predstavljajo zvezde.

10. Tetovaže zvezd in oblakov.

Oblaki simbolizirajo različne stvari. в drugačen kulture in mitologije. Na primer, v grški in rimski mitologiji so bili oblaki dom bogov in mnogi ljudje danes verjamejo, da oblaki simbolizirajo neuspeh ali bližajočo se nevarnost. Odvisno od tega, kaj želite, da oblaki predstavljajo, bodo vaše zvezde in oblaki tetovaže imeli enega od številnih različnih pomenov. Na primer, risba, ki prikazuje zvezde na nebu, polnem nevihtnih oblakov, bo pokazala, da ste šli skozi težke čase za dosego svojih ciljev. Druga oblika, ki prikazuje svetlo rumene zvezde na polju belih oblakov, bi pomenila, da so tisti, ki ste jih izgubili, v boljšem svetu.

11. Tatoo cvet in zvezda.

Rože lahko simbolizirajo rast in razvoj; zato je vključitev te slike v oblikovanje tetovaže zvezd odličen način za dodajanje ravni pomena. Zvezde se pogosto uporabljajo za predstavitev ciljev in teženj, zato lahko kombinacija obeh odraža osebno rast, ki ste jo dosegli pri doseganju svojih ciljev. Na primer, lilije predstavljajo plodnost v starogrški in egipčanski kulturi ; Zato lahko risba lilije in zvezde predstavlja žensko in njenega otroka.

12. Tetovaža lobanje in zvezd

Ta tetovaža lahko simbolizira premagovanje smrti ali premagovanje travme, saj lobanja pogosto simbolizira smrt, zvezda pa izpolnitev težke naloge. Druga risba lahko prikazuje znamenito piratsko zastavo, ki prikazuje lobanjo na zvezdi v navtičnem slogu: lahko razkrije dvojnost sil, ki upravljajo naše življenje: željo po svobodi ali izpolnitev tega, kar se od nas pričakuje.

13. Pravljična in zvezdna tetovaža

Ta zvezdniška tetovaža je lahko precej ženstvena in pogosto kaže domišljijo ali željo uporabnika po boljši resničnosti. Potencialna vila in zvezdna risba bi lahko predstavljala vilo, ki sedi na polmesecu z utripajočimi zvezdami pred seboj: dejstvo, da vila hrepeni po nečem več, bi lahko videli na njenem spuščenem obrazu, zvezde pa bi simbolizirale njegove sanje o prihodnosti . Še ena bolj fantastična oblika tetovaže je vila, ki leti med zvezde in pokaže, da verjamete vase in v svoj napredek pri doseganju svojih ciljev.

14. Tetoviraj srce in zvezdo

Tatoo s srcem in zvezdo je še posebej smešna, pozitivna in čudovita izjava za svet: življenje je lepo in v stvareh in ljudeh vidiš najboljše!

15. Tetovaža z zvezdico in liso.

Dodajanje zvezd tetovaži vinske trte ji lahko doda pomen in vizualno zanimanje. Obstaja več načinov, kako oblikovanju plezalnih rastlin dodati zvezde; na primer, namesto listov ali cvetov lahko na rastlino postavite zvezde: to lahko kaže na cilje, ki ste jih dosegli. Ta tetovaža se lahko skozi leta posodablja, da odraža ves vaš napredek!

16. Tatoo zvezda in kocke.

Kocke lahko simbolizirajo stave, tveganje in srečo. ... Tatoo s kockami poleg morske zvezde je lahko tipičen model v navtični kulturi: mnogi mornarji, pirati in mornariški častniki so igrali kocke in druge igre na srečo, da bi preživeli čas na dolgih plovbah.

17. Tetovaža s križem in zvezdico

Tetoviranje s križem in zvezdico je lahko odličen način, da se spomnite ljubljene osebe, ki ste jo izgubili, in pokažete svojo vero, da se boste nekega dne spet združili (kot krščanska podoba križa). Eden od načinov za prilagoditev te tetovaže je, da dodate začetnice ali datum rojstva vsake osebe znotraj ali okoli zvezde ali pod križ postavite sporočilo, kot je "Počivaj v miru".

18. Davidova tetovažna zvezda

Davidova zvezda - pomemben simbol judovstva. V nacistični Nemčiji so morali Judje nositi ta simbol, prišit na oblačila, da so jih lahko kadar koli identificirali. To je popolna tetovaža za vsakogar, ki želi pokazati svojo judovsko vero. Lahko ga preprosto prilagodite, da prikažete svojo osebno vero in vsebino svojih prepričanj. Na primer, edinstven dizajn tetovaže Star of David je lahko hebrejska črka ali kratka beseda znotraj zvezde. To je lahko beseda ali ideja, ki vam je pomembna, ali začetnice nekoga, ki ste ga izgubili.

19. Tattoo Flaming Star

Ogenj lahko kaže na agresijo, jezo, željo, preobrazbo in spremembe, pa tudi na vašo željo, da za vsako ceno dosežete svoje cilje. Kombinacija zvezd in plamenov v oblikovanju tetovaž lahko dokaže, da ste dosegli svoj uspeh ali da ste šli skozi plamen življenja in ste še močnejši kot prej.